شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم خلال أكتوبر يرفع سعر الدولار الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم من أعلى مستوى سجله خلال الأشهر الستة والنصف الماضية مقابل العملات الرئيسة، بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، وهو ما يشير الى خفض أسعار الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ديسمبر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، بنحو 0.1 بالمئة إلى 105.88 نقاط بعد وصوله إلى 106.21 نقاط وهو أعلى مستوى منذ بداية مايو.

وصعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في الستة أشهر الماضية بدعم فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024 التي عقدت في الخامس من نوفمبر.