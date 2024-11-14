شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التكنولوجيا الأكثر هبوطًا.. الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع في ختام تعاملات اليوم.وهبط المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 501.59 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أغسطس الماضي.وتراجع المؤشر (داكس) الألماني 0.2 بالمئة، بينما انخفض المؤشر (كاك 40) الفرنسي 0.1 بالمئة.وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين القطاعات الأكثر تراجعًا، إذ انخفضت واحدا بالمئة، وكذلك هبطت أسهم شركات السيارات واحدًا بالمئة.وبدورها، تراجعت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.4 بالمئة لتسجل أكبر الخسائر، بينما صعدت أسهم الطاقة 1.3 بالمئة.