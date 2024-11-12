استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.82 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في انتظار تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض .

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 68.07 دولار.

وانخفض الخامان بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلستين السابقتين.

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