الاقتصاد

استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.82 دولار للبرميل

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.82 دولار للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في انتظار تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض .

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 68.07 دولار.

وانخفض الخامان بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلستين السابقتين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا