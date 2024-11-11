وزارة الداخلية تطلق جناحها في معرض سيتي سكيب العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلق اليوم جناح وزارة الداخلية في معرض “سيتي سكيب العالمي”، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم- شمال مدينة الرياض – تحت شعار “مستقبل الحياة”، بمشاركة أكثر من (400) جهة عارضة و(200) مستثمر.

وتستعرض وزارة الداخلية في المعرض الذي يستمر حتى (14 نوفمبر 2024م)، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الأمن الداخلي، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية وجهودها في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة (50%) وتمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز التطور الذي شهدته وزارة الداخلية في ظل رؤية 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف إلى خدماتها الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة “أبشر”، ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).

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