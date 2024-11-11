شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلاك»: تمديد مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة في «الرائدة» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت في 14 نوفمبر 2024 على موقع تداول

وأعلنت الشركة في 12 مايو الماضي، تمديد مذكرة التفاهم، تضمن انتهاء مدة المذكرة بعد 180 يوما من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

تأتي هذه الصفقة المحتملة كتوجه إستراتيجي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك يهدف إلى تنويع مصادر الدخل و تعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة. الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة اتحاد مصانع الأسلاك مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 55 يوما، تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، وقابلة للتمديد بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.وكانت الشركة قد أعلنت في 14 نوفمبر 2024 على موقع تداول السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية الشركة، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.وأعلنت الشركة في 12 مايو الماضي، تمديد مذكرة التفاهم، تضمن انتهاء مدة المذكرة بعد 180 يوما من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.تأتي هذه الصفقة المحتملة كتوجه إستراتيجي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك يهدف إلى تنويع مصادر الدخل و تعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة.