شكرا لقرائتكم خبر عن «جازادكو» تتكبد خسائر بـ18.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونتج عن هذا الاستبعاد خسارة قدرها 6,790,451 ريال، والتي لم تكن موجودة في نفس الربع من العام الماضي.

ونوهت بتسجيل مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 1,580,806 ريال في هذا الربع، فيما بدأت دورة استزراع الروبيان الجديدة في سبتمبر 2024.

وأوضحت أن عملية الاستزراع لا تزال في مراحلها الأولى، فقد تم تحميل جميع المصروفات التشغيلية للمزرعة تقريبًا على الفترة الحالية، مع تخصيص مبلغ 392,024 ريال فقط للأصول البيولوجية كقيمة عادلة.

وأفادت بأن في الفترة المماثلة من العام الماضي، تم تحميل المصروفات التشغيلية إلى حد كبير على الأصول البيولوجية، وكانت الدورة في مرحلة الحصاد وكانت الأصول البيولوجية موجودة في الأحواض.

وانخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 137,781 ريال في الربع الحالي مقارنة بـمبلغ 839,075 ريال في الربع المماثل من العام السابق، ونتيجة لذلك انخفض صافي الربح للربع الحالي بنسبة 445% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع عقب إغلاق خط الإنتاج الأول لمصنع المياه بمبلغ 6,790,451 ريال. بالإضافة إلى انخفاض مبيعات الفاكهة ايضاً خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

ونتيجة لذلك ارتفعت صافي الخسائر للربع الحالي بنسبة 51% مقارنة بالربع السابق.

ويعود سبب (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وبشكل رئيسي إلى خسائر إعادة تقييم محصول الروبيان الموجود في الربع الأول من عام 2024 والبالغ قيمتها 32,079,795 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الربع الثاني 2024 تم تحميل تكاليف إجمالية قدرها 8,636,548 ريال لا يقابلها إنتاج متمثل في الكتلة الحيوية المقابلة للروبيان، وعليه تم تحميل هذه التكاليف على قائمة الأرباح والخسائر بعد نهاية موسم الحصاد في 3 يونيو 2024.

وعلاوة على ذلك، انخفضت أيضاً حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بشكل ملحوظ، من 9,640,710 ريال إلى 1,247,610 ريال.

وكانت هناك خسائر بقيمة 6,790,451 ريال من استبعاد الأصول المحتفظ بها للبيع بسبب إغلاق خط الإنتاج الأول لمصنع المياه في الربع السابق.

ونتيجة لهذه العوامل فقد انخفض صافي الربح للفترة الحالية بنسبة 488% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة جازان للتنمية والاستثمار "جازادكو" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 18.8 مليون ريال، مقابل أرباح بـ5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الخسائر الناجمة عن استبعاد الأصول المحتفظ بها للبيع، عقب الإغلاق الكامل لخط الإنتاج الأول بمصنع المياه.ونتج عن هذا الاستبعاد خسارة قدرها 6,790,451 ريال، والتي لم تكن موجودة في نفس الربع من العام الماضي.ونوهت بتسجيل مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 1,580,806 ريال في هذا الربع، فيما بدأت دورة استزراع الروبيان الجديدة في سبتمبر 2024.وأوضحت أن عملية الاستزراع لا تزال في مراحلها الأولى، فقد تم تحميل جميع المصروفات التشغيلية للمزرعة تقريبًا على الفترة الحالية، مع تخصيص مبلغ 392,024 ريال فقط للأصول البيولوجية كقيمة عادلة.وأفادت بأن في الفترة المماثلة من العام الماضي، تم تحميل المصروفات التشغيلية إلى حد كبير على الأصول البيولوجية، وكانت الدورة في مرحلة الحصاد وكانت الأصول البيولوجية موجودة في الأحواض.وانخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 137,781 ريال في الربع الحالي مقارنة بـمبلغ 839,075 ريال في الربع المماثل من العام السابق، ونتيجة لذلك انخفض صافي الربح للربع الحالي بنسبة 445% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع عقب إغلاق خط الإنتاج الأول لمصنع المياه بمبلغ 6,790,451 ريال. بالإضافة إلى انخفاض مبيعات الفاكهة ايضاً خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.ونتيجة لذلك ارتفعت صافي الخسائر للربع الحالي بنسبة 51% مقارنة بالربع السابق.ويعود سبب (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وبشكل رئيسي إلى خسائر إعادة تقييم محصول الروبيان الموجود في الربع الأول من عام 2024 والبالغ قيمتها 32,079,795 ريال.بالإضافة إلى ذلك، خلال الربع الثاني 2024 تم تحميل تكاليف إجمالية قدرها 8,636,548 ريال لا يقابلها إنتاج متمثل في الكتلة الحيوية المقابلة للروبيان، وعليه تم تحميل هذه التكاليف على قائمة الأرباح والخسائر بعد نهاية موسم الحصاد في 3 يونيو 2024.وعلاوة على ذلك، انخفضت أيضاً حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بشكل ملحوظ، من 9,640,710 ريال إلى 1,247,610 ريال.وكانت هناك خسائر بقيمة 6,790,451 ريال من استبعاد الأصول المحتفظ بها للبيع بسبب إغلاق خط الإنتاج الأول لمصنع المياه في الربع السابق.ونتيجة لهذه العوامل فقد انخفض صافي الربح للفترة الحالية بنسبة 488% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.