الاقتصاد

«الحفر العربية»: تمديد عقد مع أرامكو بقيمة 440 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية عن إضافة جوهرية لحجم أعمالها بتمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى أرامكو .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد سيمتد لمدة عشرة أعوام، تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 440 مليون ريال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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