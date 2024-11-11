شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: تمديد عقد مع أرامكو بقيمة 440 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية عن إضافة جوهرية لحجم أعمالها بتمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى أرامكو السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد سيمتد لمدة عشرة أعوام، تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 440 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد سيمتد لمدة عشرة أعوام، تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 440 مليون ريال.