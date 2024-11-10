شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. سعر بيتكوين يتخطى 80 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

سعر البيتكوين

فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة

الدمام - شريف احمد - تجاوز سعر العملة المشفرة بيتكوين، اليوم الأحد، عتبة 80 ألف دولار للمرة الأولى على منصة بيتستامب لتداول العملات المشفرة.وصعد سعر بيتكوين، العملة المشفرة الأقدم والأشهر، بنحو 4% مقارنة باليوم السابق، لتصل إلى 80047 دولارًا.وخلال الأيام السبعة الماضية، ارتفعت قيمة بيتكوين العملة المشفرة الرائدة بنسبة تزيد على 17%.كما شهدت قيمة عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم أو سولانا ارتفاعًا حادًا.ويرجع محللون هذا الارتفاع المطرد إلى المشهد السياسي الجديد في الولايات المتحدة، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وكان الرئيس الأمريكي السابق والفائز بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، قد حظي بدعم معظم مجتمع العملات المشفرة، خلال الحملة الانتخابية.