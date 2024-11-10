الاقتصاد

للمرة الأولى.. سعر بيتكوين يتخطى 80 ألف دولار

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تجاوز سعر العملة المشفرة بيتكوين، اليوم الأحد، عتبة 80 ألف دولار للمرة الأولى على منصة بيتستامب لتداول العملات المشفرة.
وصعد سعر بيتكوين، العملة المشفرة الأقدم والأشهر، بنحو 4% مقارنة باليوم السابق، لتصل إلى 80047 دولارًا.

سعر

وخلال الأيام السبعة الماضية، ارتفعت قيمة بيتكوين العملة المشفرة الرائدة بنسبة تزيد على 17%.
كما شهدت قيمة عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم أو سولانا ارتفاعًا حادًا.

فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة

ويرجع محللون هذا الارتفاع المطرد إلى المشهد السياسي الجديد في الولايات المتحدة، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق والفائز بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، قد حظي بدعم معظم مجتمع العملات المشفرة، خلال الحملة الانتخابية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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