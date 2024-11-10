شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«ساسكو» تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 70% من «تدبير» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 أغسطس الماضي، توقيع شركة (استثمارات السيارات والمعدات) إحدى شركات ساسكو التابعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تدبير للاستقدام وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة (70%) من رأس مال الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الشركتين اتفقتا على تمديد مذكرة التفاهم بنفس الشروط والأحكام السابقة لفترة إضافية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" تمديد شركتها التابعة "استثمارات السيارات والمعدات" مذكرة التفاهم مع شركة تدبير للاستقدام لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهاء المذكرة الحالية.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 أغسطس الماضي، توقيع شركة (استثمارات السيارات والمعدات) إحدى شركات ساسكو التابعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تدبير للاستقدام وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة (70%) من رأس مال الشركة.وأشارت الشركة إلى أن الشركتين اتفقتا على تمديد مذكرة التفاهم بنفس الشروط والأحكام السابقة لفترة إضافية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.