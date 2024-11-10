شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «وفرة» إلى 1.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويرجع السبب في انخفاض صافي الربح للربع الحالي لعام 2024م بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م إلى وجود أرباح للشركة في الربع السابق، لم تتكرّر في الربع الحالي ناتجة من رد مخصص هبوط خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات انتفى الغرض منه بقيمة 6,3 مليون ريال وكذلك انخفاض بند الإيرادات الأخرى وزيادة بند المصروفات البيعية والتسويقية بالرغم من انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة ومصروف الزكاة.

وبحسب البيان يرجع السبب في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية لعام 2024م بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م إلي ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 1% ورد مخصص هبوط خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات انتفى الغرض منه وإثبات أرباح من الاستثمار في أدوات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة وانخفاض تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية بالرغم من ارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية وانخفاض بند الإيرادات الأخرى ومصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة ومصروف مخصصات الهبوط في قيمة المخزون والأرصدة المدينة الأخرى وزيادة المصروفات التشغيلية الثابتة لعدم اكتمال تشغيل خطوط الإنتاج في مصنعي اللحوم والمعجنات بالطاقة الكاملة خلال الربع الحالي. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة وفرة للصناعة والتنمية في الربع الثالث من 2024 بنبسة 64.6% إلى 1.8 مليون ريال، مقابل 5.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع السبب في انخفاض صافي الربح للربع الحالي لعام 2024م إلى انخفاض مبيعات الشركة مع ثبات معظم التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض بند الإيرادات الأخري المتمثل في أرباح الودائع بنسبة 98 %، وأرباح إيجار ثلاجات الشركة للغير وارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية لاستمرار اتباع الشركة لسياسة توسعية لقاعدة عملاء الشركة ومناطق التوزيع الجغرافي للشركة في المملكة.ويرجع السبب في انخفاض صافي الربح للربع الحالي لعام 2024م بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م إلى وجود أرباح للشركة في الربع السابق، لم تتكرّر في الربع الحالي ناتجة من رد مخصص هبوط خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات انتفى الغرض منه بقيمة 6,3 مليون ريال وكذلك انخفاض بند الإيرادات الأخرى وزيادة بند المصروفات البيعية والتسويقية بالرغم من انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة ومصروف الزكاة.وبحسب البيان يرجع السبب في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية لعام 2024م بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م إلي ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 1% ورد مخصص هبوط خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات انتفى الغرض منه وإثبات أرباح من الاستثمار في أدوات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة وانخفاض تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية بالرغم من ارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية وانخفاض بند الإيرادات الأخرى ومصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة ومصروف مخصصات الهبوط في قيمة المخزون والأرصدة المدينة الأخرى وزيادة المصروفات التشغيلية الثابتة لعدم اكتمال تشغيل خطوط الإنتاج في مصنعي اللحوم والمعجنات بالطاقة الكاملة خلال الربع الحالي.