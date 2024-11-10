شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسواق المزرعة» إلى 7 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 45% إلى 7.087 مليون ريال، مقارنة بـ4.886 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 19.9 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات فروع أسواق المزرعة وإيرادات قطاع المدن الترفيهية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 6.4 مليون ريال.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: أن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بلغ 20.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 25.9 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع السابق.
وبالرغم من زيادة إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلا أنه قد زادت إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 4.5 مليون ريال.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 7.7 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات قطاع المدن الترفيهية وإيرادات فروع أسواق المزرعة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع اجمالي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 21.9 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 19.9 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات فروع أسواق المزرعة وإيرادات قطاع المدن الترفيهية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 6.4 مليون ريال.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: أن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بلغ 20.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 25.9 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع السابق.
وبالرغم من زيادة إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلا أنه قد زادت إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 4.5 مليون ريال.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 7.7 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات قطاع المدن الترفيهية وإيرادات فروع أسواق المزرعة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع اجمالي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 21.9 مليون ريال.