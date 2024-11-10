شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «بحر العرب» إلى 4.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي بنسبة 42.27% مقارنة مع الربع السابق وذلك بسبب زيادة إيرادات الشركة.

وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 38.38% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة إيرادات المشاريع الحكومية. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 20.14% إلى 4.6 مليون ريال، مقارنة بـ5.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي بنسبة 20.15% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب زيادة إيرادات الشركة.ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي بنسبة 42.27% مقارنة مع الربع السابق وذلك بسبب زيادة إيرادات الشركة.وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 38.38% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة إيرادات المشاريع الحكومية.