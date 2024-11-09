شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد الإغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات بورصة موسكو

أخبار متعلقة خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 54.5 مليار جنيه الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض وأداء متباين للإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على صعود بواقع 43.93 نقطة، ما نسبته 1.63%.وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2734.56 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضا بمقدار 16.26 نقطة، أي بنسبة 1.88%.وذلك مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 880.52 نقطة.