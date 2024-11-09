شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد الإغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على صعود بواقع 43.93 نقطة، ما نسبته 1.63%.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2734.56 نقطة.
وذلك مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 880.52 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2734.56 نقطة.
مؤشرات بورصة موسكووأنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضا بمقدار 16.26 نقطة، أي بنسبة 1.88%.
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