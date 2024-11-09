الاقتصاد

بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد الإغلاق اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على صعود بواقع 43.93 نقطة، ما نسبته 1.63%.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2734.56 نقطة.

مؤشرات بورصة موسكو

وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضا بمقدار 16.26 نقطة، أي بنسبة 1.88%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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