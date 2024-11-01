وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور مقر أمانة منطقة حائل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس الخميس, مقر أمانة منطقة حائل.

والتقى -خلال الزيارة- أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وقيادات الأمانة.

وتجوّل معاليه في مقر الأمانة، حيث اطّلع على سير الأعمال ونسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع والخطط التطويرية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية والإسكانية، وتعزز من تحقيق مستهدفات الأمانة وفق رؤية المملكة 2030.

كما ناقش الوزير الحقيل مع أمين المنطقة، أبرز المشاريع التنموية والعمرانية والإسكانية التي تستهدف تحسين البنية التحتية، وتعزز من جودة الحياة وأنسنة المدن في حائل، إلى جانب استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة البلديات والإسكان على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والأمانات لدفع عجلة التنمية، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة بمنطقة حائل.

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