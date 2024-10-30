“المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار واليورو ويخفض اليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 10 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.3261 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 21 كوبيكًا ليبلغ 105.4375 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1 كوبيك، ليصل إلى 13.5954 روبلًا.

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