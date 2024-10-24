"غرفة مكة" تفوز بجائزة التميز الاقتصادي 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الغرفة التجارية بمكة المكرمة جائزة مكة للتميز - فرع التميز الاقتصادي عن "منتدى مكة للحلال 2024"، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة وشركاؤها في مبادرة "منافع".

توَّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميُّز في دورتها الـ16 لعام 2024، في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة.

وتسلَّم الجائزة سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن صالح كامل.

يُعد منتدى مكة للحلال أحد الأولويات الرئيسية للدورة 21 لغرفة مكة المكرمة ، ويهدف إلى تعزيز قطاع الحلال على المستوى المحلي والدولي، وتسهيل سبل التعاون بين الشركات الرائدة في المنتجات الحلال.

وحصلت غرفة مكة المكرمة على ثلاث جوائز تميُّز عبر تاريخها، حيث كانت الجائزة الأولى ضمن فرع التميُّز العمراني عن مقر الغرفة الحالي، بينما حصلت على الجائزتين الثانية والثالثة عن فرع التميُّز الاقتصادي.