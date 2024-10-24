شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع وزارة السياحة بقيمة 23.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، أمس، عقد مشروع توسعة أجهزة البنية التحتية في مراكز البيانات مع وزارة السياحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 23.977 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنتين.
وأضافت أن تفاصيل العقد، تضمنت: تزويد وزارة السياحة بأجهزة للبنية التحتية تتوافق مع متطلبات مركز البيانات الخاصة بالوزارة والتي تضمن تكاملها وتوافقها بشكل كامل.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
ونوهت باستكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 20-04-1446هـ الموافق 23-10-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 23.977 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنتين.
وأضافت أن تفاصيل العقد، تضمنت: تزويد وزارة السياحة بأجهزة للبنية التحتية تتوافق مع متطلبات مركز البيانات الخاصة بالوزارة والتي تضمن تكاملها وتوافقها بشكل كامل.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
ونوهت باستكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 20-04-1446هـ الموافق 23-10-2024م.