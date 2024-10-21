شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3725 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. أسعار الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4257.25 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3902.5 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر، إلى 3725 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3192.75 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء. سعر الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2483.25 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى، 2128.5 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29800 جنيه.