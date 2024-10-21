مختص: اتجهت الدول التي تستهدف السياحة للصين لعدة عوامل أبرزها التعداد السكاني والقوة الشرائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قال المختص في مجال السياحة، محمد العامر، إن شغف الصينيين بالسياحة جعل المملكة العربية السعودية تتوجه نحو هذا السوق الواعد.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن العديد من الدول التي تستهدف السياحة بدأت تتجه نحو السوق الصيني، نظراً للتعداد السكاني العالي والقوة الشرائية الكبيرة لديهم.

وأوضح العامر أن الصين تتصدر دول العالم في الإنفاق السياحي بنحو 200 مليار دولار سنوياً، تليها الولايات المتحدة بـ150 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ111 مليار دولار، مما يجعل الفرق كبيراً بين الدولة الأولى والثانية في هذا المجال.

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