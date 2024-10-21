ارتفاع أسعار الذهب إلى 2729.40 دولار دولارا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها اليوم الاثنين لتواصل الصعود بقوة وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وخفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، كما ارتفعت الفضة لأعلى مستوى لها في نحو 12 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2729.40 دولار للأوقية “لأونصة” بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2744.80 دولار، وفقا لـ “رويترز”.

وبدعم من ارتفاع المعدن الأصفر، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 34.03 دولار للأونصة لتصل لأعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط