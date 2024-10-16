شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يزور متحف الصين الوطنى للفنون والحرف ببكين.. ويلتقى بمدير المتحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، متحف الصين الوطني للفنون والحرف، وكان في استقباله Wang chenyang مدير المتحف، والذي اصطحبه في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف.

وجاء ذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الصينية بكين للمشاركة في المعرض السياحي الدولي COTTIM، وعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، وبعض اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الصينية والدولية المختلفة.

وقد رافقه خلال الجولة السفير عاصم حنفي سفير مصر بجمهورية الصين الشعبية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال الجولة، أعرب الوزير عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع تراثية تُعَبر عن الفنون والحرف التراثية في الصين على مدار العصور القديمة والتي تمثل التراث غير المادي الصيني.

وخلال الجولة تبادل الوزير ومدير المتحف أطراف الحديث لتعزيز سبل التعاون بين المتحف والوزارة في مجال علم المتاحف، بما يعمل على تبادل الخبرات وتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المهنية مشتركة في إطار استراتيجية الوزارة للاهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدرات العاملين بها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنظيم معارض أثرية وتراثية مؤقتة على غرار استضافة متحف شنغهاي القومي لمعرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" والذي تم افتتاحه في يوليو الماضي والذي يعد المعرض الأكبر من نوعه في آسيا على مدار ال 20 عام الماضية.