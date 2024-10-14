الاقتصاد

«نسيج للتقنية»: ترسية مشروع مع هيئة الملكية الفكرية بـ12.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية»: ترسية مشروع مع هيئة الملكية الفكرية بـ12.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع، أمس، مع الهيئة للملكية الفكرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 12.9 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات مدارة لتحسين عمليات الملكية الفكرية ورفع كفاءتها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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