شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية»: ترسية مشروع مع هيئة الملكية الفكرية بـ12.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع، أمس، مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 12.9 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات مدارة لتحسين عمليات الملكية الفكرية ورفع كفاءتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 12.9 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات مدارة لتحسين عمليات الملكية الفكرية ورفع كفاءتها.