شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ملان» يوصي بزيادة رأس المال لطرح أسهم حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مُلان لمنتجات الحديد في اجتماعه الخميس الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 26.6 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية (إصدار حقوق الأولوية)، وذلك بغرض شراء أصول والتوسع في عمليات الشركة وتمويل رأس المال العامل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيسمح طرح أسهم حقوق أولوية لشركة مُلان لمنتجات الحديد بشراء أصول والتوسع في عمليات الشركة وتمويل رأس المال العامل.
على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي شركة مُلان لمنتجات الحديد في الجمعية العامة غير العادية.
ونوهت الشركة بتعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لاحقا.
وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد علاوة الإصدار البالغ (4,701,917) ريال كما في 30 يونيو 2024م، إلى بند الأرباح (الخسائر) المبقاة، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (3,716,318) ريال والتي تمثل (13.97%) من رأس المال، كما في القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيسمح طرح أسهم حقوق أولوية لشركة مُلان لمنتجات الحديد بشراء أصول والتوسع في عمليات الشركة وتمويل رأس المال العامل.
على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي شركة مُلان لمنتجات الحديد في الجمعية العامة غير العادية.
ونوهت الشركة بتعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لاحقا.
وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد علاوة الإصدار البالغ (4,701,917) ريال كما في 30 يونيو 2024م، إلى بند الأرباح (الخسائر) المبقاة، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (3,716,318) ريال والتي تمثل (13.97%) من رأس المال، كما في القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م.