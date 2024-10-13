شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ملان» يوصي بزيادة رأس المال لطرح أسهم حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.