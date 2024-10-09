شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال جلسة الأربعاء باستثناء هبوط "السياحة" بنسبة 0.1% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.5%، 3.4%، على التوالي، أعقبهما قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 2.5%، 2.3%، على التوالي، يليهما قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 1.9%.

وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وقفزت قطاعات التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 692.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.87%، والعرب على 6.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 55.9 مليون جنيه، 108.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 70.3 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 38580 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10700 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8341 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.