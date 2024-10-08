شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء إدراج وتداول سهم «المطاحن العربية» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وتضمنت عملية الطرح الأولي طرح 15,394,502 سهماً عادياً، تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر. فيما تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح، مما يعنـي أن القيمة السوقية تبلغ 3,387 مليون ريال (903 مليون دولار) عند الإدراج. تغطية الاكتتاب 132 مرة نوهت الشركة بتخصيص 90% من أسهم الطرح للفئات المشاركة و10% للمكتتبين الأفراد. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات 134.1 مليار ريال (معدل تغطيـة نحو 132 مرة) ومن الأفراد 930.6 مليون ريال (معدل تغطيـة نحو 9 مرات).

وقال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العربية: "يمثل اليوم محطة تاريخية في مسيرة المطاحن العربية، حيث نبدأ رحلتنا كشركة مدرجة في تداول السعودية".

وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بالتميز والابتكار ودورنا في تطوير قطاع دقيق القمح في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."

وتابع: "يسمح لنا هذا الإدراج بتعزيز مساهماتنا في الاقتصاد ودفع عجلة النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وموظفينا ومجتمعاتنا".

وقال: "نحن متحمسون للفرص أمامنا عقب هذه الخطوة، بينما نتطلع إلى توسيع مواقع إنتاجنا وفتح مراكز توزيع جديدة ومواصلة الاستثمار في علاماتنا التجارية لتلبية احتياجات عملائنا".

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، إحدى شركات مطاحن الدقيق في المملكة العربية السعودية ، إدراج أسهمها اليوم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال طرحها العام الأولي بنجاح. ويتم تداول أسهم الشركة الآن برمز التداول 2285.وتضمنت عملية الطرح الأولي طرح 15,394,502 سهماً عادياً، تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر. فيما تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح، مما يعنـي أن القيمة السوقية تبلغ 3,387 مليون ريال (903 مليون دولار) عند الإدراج.نوهت الشركة بتخصيص 90% من أسهم الطرح للفئات المشاركة و10% للمكتتبين الأفراد. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات 134.1 مليار ريال (معدل تغطيـة نحو 132 مرة) ومن الأفراد 930.6 مليون ريال (معدل تغطيـة نحو 9 مرات).وقال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العربية: "يمثل اليوم محطة تاريخية في مسيرة المطاحن العربية، حيث نبدأ رحلتنا كشركة مدرجة في تداول السعودية".وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بالتميز والابتكار ودورنا في تطوير قطاع دقيق القمح في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."وتابع: "يسمح لنا هذا الإدراج بتعزيز مساهماتنا في الاقتصاد ودفع عجلة النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وموظفينا ومجتمعاتنا".وقال: "نحن متحمسون للفرص أمامنا عقب هذه الخطوة، بينما نتطلع إلى توسيع مواقع إنتاجنا وفتح مراكز توزيع جديدة ومواصلة الاستثمار في علاماتنا التجارية لتلبية احتياجات عملائنا".