شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 64.1 % من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008.

وقالت بيانات الجهاز، إن 64.1 % من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 64.1% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 85.3 % بين الإناث مقابل 60.5 % للذكور.

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 97.3 % ، يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.9% وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 26.8⸓.

وتشير نتائج البحث إلى أن 40.7 ⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي 96.4 ⸓ من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.9%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 32.9 ⸓، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.0 ⸓ من جملة المشتركين في هذا القطاع، كما أن 35.2 ⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.1 ⸓ من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.8 ⸓ ، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 25.2 ⸓ بين العاملين ، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 3.2 ⸓ من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ومن العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن 44.6 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 44.6 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 45.0 ساعة مقارنة بـ 42.5 ساعة للإناث.

وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 49.6 ساعة ثم يليها التعدين واستغلال المحاجر 49.5 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.1 ساعة، ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 47.8 ساعة ثم يليه القطاع العام والاعمال العام 45.7 ساعة ، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 42.0 ساعة بالقطاع الحكومي .43.4 ⸓ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (15 سنه فأكثر) لعام 2023.

ومعدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة "القوي العاملة حسب عدد السكان 15 سنة فأكثر" بلغت 43.4 ⸓ من اجمالي السكان علي مستوي الجمهوريه عام 2023، وارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.6 ⸓ للذكور مقابل 15.9 ⸓ للإناث عام2023 وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.