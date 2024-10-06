مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقع اتفاقية لإنشاء مركز طبي جديد في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" (FCG) إحدى أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة الملايين منذ أكثر من أربعة عقود، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار لإنشاء مركز طبي متطور في شارع البترجي بحي الزهراء شمالي جدة.



ومن المنتظر أن يشغل "مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بالزهراء" بمساحة بناء تبلغ 20 ألف متر مربع، تشمل 60 عيادة خارجية، وقسمًا للطوارئ يضم 20 سريرًا، ووحدة لجراحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى متميزة، تحتوي على وحدة للتلقيح الصناعي، مع تغطية كاملة لخدمات الأشعة والمختبرات بأحدث التقنيات المتقدمة.



ويهدف المركز الطبي الجديد إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصحية في جدة، من خلال نخبة من أفضل المتخصصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية.



ومن المتوقع أن يصبح المركز الطبي الجديد وجهة رائدة لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جدة، مما يعزز نموذج Hub and Spoke الراسخ والمتنامي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية.



وتعليقًا على هذه الاتفاقية قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "إن الشراكة بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار تمثل علامة فارقة مهمة في تطوير المجموعة لنموذج Hub and Spoke من خلال تأسيس منشأة طبية حديثة تناسب احتياجات العملاء بموجب اتفاقية إيجار طويلة الأجل".