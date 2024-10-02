شكرا لقرائتكم خبر عن 3.9 مليون برميل.. ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع المخزون الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 27 سبتمبر الماضي بواقع 9ر3 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 5ر4 مليون برميل في الأسبوع السابق.ومع ارتفاعه الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 9ر416 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.في المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 1ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 3ر1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 8% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.