شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الكندي الطبي»: شراء 500 ألف سهم وتخصيصها لـ«برنامج الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية