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20 أكتوبر.. توزيع الأرباح على مساهمي «أماك» عن النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أكتوبر.. توزيع الأرباح على مساهمي «أماك» عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) توزيع الأرباح النقدية على المساهمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20-10-2024م ، عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للاوراق المالية.
وكانت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) قد أعلنت على موقع تداول في 18-08-2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2024م قدرها (0.90) هللة للسهم تمثل 9 % من القيمة الاسمية للسهم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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