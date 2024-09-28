شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والجنيه الإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 35.85 نقطة، ليصل إلى 8320.76 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% ليتداول عند 1.3377 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.13% إلى 1.1982 يورو.