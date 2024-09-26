الارشيف / الاقتصاد

«لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في «المجمعة»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في «المجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز جديد للسيدات ،وذلك اليوم ، كأول مراكز وقت اللياقة النسائية في مدينة المجمعة.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يقع المركز على طريق الحزم، حي المطار، في مدينة المجمعة.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا