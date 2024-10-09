ستاندرد اند بورز: اتساع الصراع في الشرق الأوسط خطر على التصنيفات السيادية

اوضحت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط تشكل خطرا على التصنيفات السيادية في المنطقة. وأوضحت الوكالة أن التصعيد في صراع إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحزب الله يدفعها للاعتقاد بأنه سيستمر إلى 2025. وذكرت أيضا أن تكثيف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله زادت احتمال حدوث دائرة من ردود الفعل المدمرة بين إسرائيل وإيران.

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