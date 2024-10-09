الجميل التقى ميشال ضاهر وشددا على ضرورة إنهاء الحرب بشكل فوري

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في مكتبه في بكفيا النائب ميشال الضاهر وجرى عرض للتطورات وشارك في اللقاء مستشار رئيس الكتائب ساسين ساسين. وتناول البحث كيفية الخروج من الوضع الراهن وإنقاذ لبنان وتجنيبه المزيد من القتل والدمار والنزوح، وكان تشديد على ضرورة إنهاء الحرب بشكل فوري وأن تتحمل الحكومة ومجلس النواب مسؤوليتهما في هذا الإطار والذهاب إلى وقف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش وتطبيق القرار 1701.

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