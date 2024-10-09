بلدية كريات شمونة: تعرّض 19 مبنى في كريات شمونة اليوم للإصابة المباشرة جراء سقوط صواريخ حزب الله

أفاد الناطق باسم بلدية كريات شمونة بـ"تعرّض 19 مبنى في كريات شمونه اليوم للإصابة المباشرة جراء سقوط صواريخ حزب الله".

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنه "وفقًا للسكان، فإن نظام القبة الحديدية لم يكن يعمل وقت الهجوم الصاروخي على كريات شمونه، ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث".

هذا واعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

في حين افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بـ"مقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.