التعاملات المسائية.. سعر الذهب يتراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض سعر الذهب 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2366 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3043 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4057 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50 % إلى نحو 2609 دولار اللأونصة، خلال التعاملات المشائية مقارنة بصباح التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.