شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البنوك يدفع الأسهم الأوروبية نحو التراجع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع مؤشر البنوك الأوروبية.وأنهى مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي، التداول على انخفاض بنسبة 0.12%، كما أغلق مؤشر (داكس) الألماني على انخفاض بنحو 0.39%.وخسر مؤشر (كاك) الفرنسي بنحو 0.50%، فيما هبط مؤشر (فوتسي) البريطاني بنحو 0.17%.وفي سياق متصل أغلق مؤشر البنوك الأوروبية على انخفاض بنسبة 0.8%.