شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.. عيار 21 يسجل 3550 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 4034.25 جنيه للشراء، و4057.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، 3698 جنيها للشراء، و3719 جنيها للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 3530 جنيها للشراء، و3550 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 3025.75 جنيه للشراء، و3042.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، 2353.25 جنيه للشراء، و2366.75 جنيه للبيع. سعر الذهب اليوم في مصر وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر إلى 2017.25 جنيه للشراء، و2028.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 2621.73 دولار للشراء، و2622 دولارا للبيع.

