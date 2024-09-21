شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر الدولار ويرفع اليورو واليوان مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدّد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 11 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 92.5848 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 13 كوبيكًا ليبلغ 103.3773 روبلات, فيما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات، ليصل إلى 13.0425 روبلًا.