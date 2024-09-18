شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة السعودية» توقع عقدا مع سابك لشراء مخلفات مادة البولي كاربونيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة قمة السعودية للتجارة عقدا مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن شراء مخلفات مادة البولي كاربونيت من شركة سابك وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءَ من 01 أكتوبر 2024 م إلى 31سبتمبر 2027 م.

وبحسب البيان سيسهم توقيع العقد بزيادة متوقعة في الكميات المباعة بمقدار 9600 طن سنوياً إذ يعد المنتج إضافة جديدة في قائمة منتجات الشركة.

وتوقعت الشركة انعكاس الأثر المالي لتوقيع العقد بارتفاع إيراداتها بقيمة تقريبية 45 مليون ريال سنوياً بداية من الربع الرابع من عام 2024 م.