شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو بلجنة المراجعة في «مرنة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على تعيين عضو لجنة المراجعة، الدكتور عادل بن عبدالكريم المؤمن (عضو من خارج مجلس الإدارة)، حتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 18/12/1446هـ الموافق 14/6/2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمتلك الدكتور عادل بن عبدالكريم المؤمن خبرة أكثر من 15 عامًا في جهات حكومية وشركات مالية، تقلد العديد من المناصب وأبرزها: نائب الرئيس التنفيذي في شركة مختصة في التقنية المالية، أستاذ مساعد، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، رئيس قسم التمويل والاستثمار، كما انه لدية خبرة عملية كبيرة في رئاسة وعضوية المجالس و اللجان المنبثقة.
يحمل الدكتور عادل بن عبدالكريم المؤمن بكالوريوس التربية في الفقه وأصوله من جامعة الملك سعود و ماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة سكرانتون بالولايات المتحدة الأمريكية ودكتوراه الفلسفة في المالية من جامعة نورث تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة الى الدرجات الأكاديمية فإن د. عادل بن عبدالكريم المؤمن حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين بالولايات المتحدة الأمريكية و شهادة مدير مخاطر مالية معتمد من الرابطة العالمية لمتخصصي المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمتلك الدكتور عادل بن عبدالكريم المؤمن خبرة أكثر من 15 عامًا في جهات حكومية وشركات مالية، تقلد العديد من المناصب وأبرزها: نائب الرئيس التنفيذي في شركة مختصة في التقنية المالية، أستاذ مساعد، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، رئيس قسم التمويل والاستثمار، كما انه لدية خبرة عملية كبيرة في رئاسة وعضوية المجالس و اللجان المنبثقة.
يحمل الدكتور عادل بن عبدالكريم المؤمن بكالوريوس التربية في الفقه وأصوله من جامعة الملك سعود و ماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة سكرانتون بالولايات المتحدة الأمريكية ودكتوراه الفلسفة في المالية من جامعة نورث تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة الى الدرجات الأكاديمية فإن د. عادل بن عبدالكريم المؤمن حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين بالولايات المتحدة الأمريكية و شهادة مدير مخاطر مالية معتمد من الرابطة العالمية لمتخصصي المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية.