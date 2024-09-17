شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: ترسية مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ترسية مشروع توسعة محطة المعالجة الثلاثية بالدمام بطاقة 125 ألف متر مكعب يوم وإعادة تأهيل المحطة القائمة، وذلك مع شركة المياه الوطنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 219.985 مليون ريال.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 219.985 مليون ريال.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.