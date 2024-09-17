شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع عقدا بـ1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت مؤخراً عقداً، مع شركة قادة البناء الحديث لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال البنية التحتية في أحد مشاريعها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 1.522 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 19 شهرا.
وأضافت أن الأثر المالي لهذا المشروع سينعكس ابتداء من الربع الثالث من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 1.522 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 19 شهرا.
وأضافت أن الأثر المالي لهذا المشروع سينعكس ابتداء من الربع الثالث من العام 2024م.