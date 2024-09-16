سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، الموافق 16-9-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 48.37 جنيه للشراء48.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.31 جنيهللشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.57 جنيه للشراء، 48.67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.43 جنيه للشراء، 48.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقيالدولي 48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.