ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 4.5 % في أغسطس الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة بالبلاد, بنسبة 4.5 % على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا), أن الناتج الصناعي يستخدم في قياس نشاط الشركات التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل (نحو 2.97 مليون دولار أمريكي).

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