شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسائر حادة.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

منطقة اليورو

قطاع العقارات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت البورصات الأوروبية اليوم وتعافت من خسائر حادة منيت بها الأسبوع الماضي مع توقع المتداولين خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.8 بالمئة بعد انخفاضه 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2023، مع سعي المستثمرين إلى أصول أكثر أماناً وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.وارتفعت البورصات الأوروبية الرئيسة بين 0.7 بالمئة وواحد بالمئة اليوم، وقادت الأسهم الفرنسية المكاسب.وفي تسليط للضوء على المخاوف الاقتصادية المستمرة في التكتل، أظهرت بيانات اليوم انخفاض معنويات المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2024.وينصب تركيز المتداولين على القرار الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مع ترقب أي إشارات من رئيسة البنك كريستين لاجارد عن احتمال إجراء خفض آخر هذا العام.كما ارتفعت جميع أسهم القطاعات في المؤشر ستوكس 600 باستثناء قطاع العقارات الذي خسر 0.2 بالمئة.وتفوق قطاع السفر والترفيه على أقرانه إذ ارتفع 2.1 بالمئة مدعوماً بصعود سهم مجموعة إنتين البريطانية 5.3 بالمئة على خلفية نمو إيراداتها عبر الإنترنت في بداية النصف الثاني من العام.