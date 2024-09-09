الأسهم الأوروبية تستهل تداولات الأسبوع على ارتفاع

الدمام - شريف احمد - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على ارتفاع، في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية، ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5%، بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2023.ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر صدور بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يومي الثلاثاء والأربعاء.