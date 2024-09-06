المركزي الروسي يرفع سعر الدولار واليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 77.56 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.7044 روبلا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.1202 روبل ليبلغ 99.1927 روبلا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.0032 ليبقى مستقرًا تقريبًا عند مستوى 12.5054 روبلا.

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