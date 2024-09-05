رئيس «اتصالات النواب» يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت المنزلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، إنه ليس هناك أي زيادة حدثت في أسعار كروت الشحن أو الإنترنت المنزلي، مؤكدًا أنه حدث تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وليس هناك أي قرار اتخذ بشأنه.

وأضاف بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: ما حدث أن هناك فئات جديدة بنفس خطط الأسعار وحدث ذلك وفقًا لرغبات واحتياجات السوق، متابعًا: الشركات بالتنسيق مع الحكومة تجري بعض الدراسات المستمرة للسوق لذلك تم إضافة بعض فئات كروت الشحن الجديدة.

وتابع أحمد بدوي :«شركات المحمول قامت بطرح كروت شحن جديدة وفئات جديدة لكروت الشحن وفقا لرغبات السوق».

وأكمل أحمد بدوي :«شركات المحمول تقوم بتقديم عروض جديدة في كروت الشحن وباقات الإنترنت لكن لا يوجد زيادة في الأسعار».

ولفت أحمد بدوي :«قمنا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأكد أنه لا توجد أي زيادات في أسعار كروت الشحن»