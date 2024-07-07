شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الحلول العاجلة للتغلب على مشاكل ضعف وانقطاع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بالالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لتنفيذ الحل العاجل والمتابعة الحثيثة على مدار الساعة.. وإنهاء الحل الدائم قبل الصيف المقبل

ضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب.. والتوسع فى تركيب العدادات والتصدى لوصلات الخلسة.. وتحصيل المستحقات

وضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مدينة بما يحقق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، ظهر اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة، للتغلب على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بمدن (الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لتنفيذ الحل العاجل، والمتابعة الحثيثة على مدار الساعة، من أجل حل هذه المشكلة، وتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ الحل الدائم قبل موسم الصيف المقبل، موجهاً بضرورة إعداد دراسة شاملة بموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة.



ووجه الوزير بضرورة ضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب، وإحكام الرقابة على كميات المياه، والتوسع فى تركيب عدادات قياس المياه المنتجة، وعدادات المشتركين، والتصدى لوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ورفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك، وتحصيل المديونيات والمتأخرات، ووضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مدينة بما يحقق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات.